Свеклу обжарить отдельно и чуть сахарку: как сварить яркий и насыщенный борщ, рассказала Антонова

Актриса сама готовит для своих домочадцев.

Артистка Наталия Антонова известна публике не только своими ролями в кино, но и кулинарными рецептами, которые публикует в Сети. На этот раз звезда рассказала в своем телеграме, как готовит мужу и детям наваристый борщ, он получается очень ярким и вкусным.

Ингредиенты: мясо — 800 г, свекла — 400 г, капуста белокочанная — 250 г, картофель — 6 шт., морковь — 2 шт., лук — 2 шт., томатная паста — 140 г, лавровый лист — 3 шт., сахар — 2 ст. ложка, уксус 9% — 1 ст. л., перец черный горошком — 10 шт., соль — 3 ч. л., лук зеленый — 5 г, чеснок — 3 зубчика, укроп свежий — 15 г, петрушка свежая — 15 г, масло растительное — 3 ст. л, вода — 2,5 л, сметана.

Варим бульон 1,5 часа, солим, перчим. Капусту шинкуем, картофель нарезаем кубиками. Свеклу, морковь натираем на крупной терке.

Лук мелко нарезаем. Разогреваем сковороду, добавляем 2 ст. ложки растительного масла и жарим лук и морковь в течение 1 минуты. Отдельно обжариваем свеклу, добавив 1 ч. ложку соли, 1 ст. ложку растительного масла, 1 ст. ложку сахара, томат-пасту, 1 ст. ложку уксуса.

Когда мясо отварилось, кладем морковь, лук, затем картофель, варим 7 минут, затем капусту, варим 10 минут.

Пробуем по готовности, добавляем свекольную заправку, варим 1,5 минуты, выключаем. Заправляем зеленью, чесноком, накрываем крышкой, даем настояться. Кладем сметану в каждую тарелку при подаче.

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