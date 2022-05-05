«До сентября в открытых ящиках»: Наталия Антонова поделилась советами настоящего садовода

Актриса Наталия Антонова рассказала, как ухаживает за цветами в саду.

Антонова поделилась тем, на какие аспекты обращает внимание во время выращивания растений.

«Немножко о моих самых любимых цветах. Посадка в конце сентября или в начале октября. В крайнем случае в апреле. Выкопка, когда пожелтеет две трети листьев. Хранение: до сентября в открытых ящиках, уложенными в один слой, в помещении с хорошей вентиляцией при температуре 20 градусов, потом температуру хранения понижают до 17 градусов», – отметила Наталия в личном микроблоге.

Не забыла актриса рассказать про правила освещения цветов.

«Освещение: яркий солнечный свет или легкая полутень. Почва: слабощелочной или нейтральный, хорошо дренированный, удобренный золой и компостом плодородный и рыхлый супесчаный грунт. Полив: регулярный и обильный, особенно во время закладки бутонов и цветения: на полив 1 м² расходуют от 10 до 40 л воды. Подкормки: минеральными или органическими удобрениями. Первый раз — ранней весной, сразу после появления всходов, второй раз — в период бутонизации, третий раз — после цветения», — резюмировала Антонова.

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