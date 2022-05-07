Ванильная запеканка: Наталия Антонова показала, как готовить идеальный творожный завтрак

Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» Наталия Антонова поделилась в своем микроблоге рецептом творожной запеканки.

Наталия взяла два яйца, 500 граммов творога, 70 граммов масла сливочного, 150 граммов сахара, чайную ложку ванилина, три столовые ложки манной крупы. Также для присыпки Антоновой понадобились 60 граммов сметаны и столько же сливочного масла.

«Сливочное масло растопите. Добавьте к нему сахарный песок, сметану и манку. Хорошенько перемешайте, добавьте в смесь ванилин. Творог разомните вилкой, положите в мисочку с остальными ингредиентам и все перемешайте», – отметила Наталия.

После этого актриса разбила в емкости с основой для запеканки куриные яйца. Затем тщательно перемешала смесь при помощи вилки.

«Все взбейте при помощи погружного блендера или воспользуйтесь обычным. Главное, чтобы тесто для запеканки было кремовым и гладким. После того, как творожная масса станет полностью однородной, ее необходимо будет взбить при помощи миксера до пышности и воздушности. Форму смазать сливочным маслом. Творожное тесто поместите в смазанную форму. В разогретую до 160 градусов духовку поместите форму с запеканкой примерно на час. Проверить готовность зубочисткой либо деревянной шпажкой», –резюмировала Антонова.

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