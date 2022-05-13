Тает во рту! Так готовит простенький клубничный пирог из песочного теста актриса Антонова

Тающий во рту клубничный пирог с творогом предложила приготовить своим фолловерам актриса Наталия Антонова в Telegram.

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Ингредиенты: творог – 180 г (1 пачка), яйцо – 1 шт., какао – 2 ч.л., сахар – 2 ст.л., клубника – 150 г. Тесто: мука – 400 г, сахар – 150 г, соль – щепотка, разрыхлитель – 5 г., масло сливочное – 120 г, яйца – 2 шт.

Понадобится форма — 26 см. Соединить творог, яйцо, сахар и какао, перемешать вилкой до однородности. Можно воспользоваться блендером.

Клубнику очистить от хвостиков, просушить и нарезать на половинки.

В миску просеять муку, соединить с сахаром, солью, разрыхлителем. Перемешать.

Добавить в миску кусочки мягкого сливочного масла и яйца. Руками перетереть в крошку.

Форму смазать небольшим количеством сливочного масла. И выложить на дно около 2/3 полученной крошки. Распределить тесто руками равномерно по форме, придавливая его ко дну и стенкам.

Сверху ровным слоем выложить творожную начинку и половинки ягод, оставшейся крошкой посыпать верхушку пирога.

Выпекать при 180 градусах до румяности (40-45 минут). Готовый пирог необходимо полностью остудить в форме.

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