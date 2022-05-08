Масло, чеснок, перец, зира и лук: Лазерсон уверен, что шашлык с этим маринадом удивит вас вкусом!

Никакого уксуса в состав добавлять не нужно.

Телеповар Илья Лазерсон рассказал, как он любит мариновать шашлык. Главный проводник специй в соусе – растительное масло. Именно оно позволяет аромату проникать в волокна и делать мякоть вкусной, рассказал шеф на YouTube-шоу «Зона Лазерсона» .

Ингредиенты: свиная мякоть, растительное масло, сухой чеснок, зира, молотый перец, лук.

Полить мясо растительным маслом, посыпать сухим чесноком и перетертой пальцами зирой, черным перцем.

Лук нашинковать на крупные кусочки и отделить чешуйки, бросить в мясо. (Затем эти же кусочки нанизать на шампуры между кусочками мяса).

Размять все, распределив маринад по мякоти. Оставить мариноваться.

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