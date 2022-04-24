Вкусная намазка на хлеб от Лазерсона! Шеф кладет в блендер куриную печенку, морковь, яйца

Домашний паштет станет отличной палочкой-выручалочкой на каждый день, украсит праздничный стол.

Известный телеповар Илья Лазерсон в своем телеграм-канале «Зона Лазерсона» раскрыл рецепт вкусного и очень простого паштета из куриной печенки.

Ингредиенты: 1 кг куриной печенки, 2 ст. ложки растительного масла, 250 г лука, 150 г моркови, 3 вареных яйца, 100 г сливочного масла, вода или куриный бульон, соль, молотый черный перец.

Печенку перебрать, вырезать следы желчи, промыть. Произвольно нарезанные лук и морковь обжарить на растительном масле.

Затем тушить с добавлением воды или бульона, когда овощи станут мягкими, добиться испарения жидкости и добавить печенку, обжарить все вместе и снова тушить, добавляя понемногу воду или бульон.

Когда печенка будет полностью готова (пока горячая) тщательно измельчить с добавлением яиц и сливочного масла в мясорубке или в стаканном блендере.

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