Маринад для шашлыка с нежным вкусом: Лазерсон выдержал мясо в йогурте и приправах

Телеповар Илья Лазерсон на своем YouTube-канале «Зона Лазерсона» обнародовал несколько способов маринования шашлыка. Мы уже писали ранее, как выдержать мясо в томатном соке и в классической заправке с луком, маслом и перцем. Теперь раскроем способ приготовления профессионального кулинара в греческом стиле на основе йогурта. Блюдо получается нежным и пикантным на вкус одновременно.

Ингредиенты для маринада: растительное масло, йогурт, молотый перец, орегано.

Илья Лазерсон маринует мясо сразу в пищевых пакетах. Их удобно в таком виде брать с собой на дачу или пикник.

Итак, кусочки мякоти свинины нужно положить в пакет, полить растительным маслом, выложить туда несладкий йогурт (лучше жидкий, не термостатный), размять пакет руками, распределив ингредиенты равномерно. Посыпать перцем и орегано, тоже все размять, пакет закрыть и оставить мариноваться.

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