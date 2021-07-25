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Перед этим ароматом трудно устоять: как готовит шашлык в азиатском стиле шеф-повар Лазерсон

Мясо получается мягким и необычным.

Перед этим ароматом трудно устоять: как готовит шашлык в азиатском стиле шеф-повар Лазерсон
Илья Лазерсон. Фото: instagram.com/i_lazerson/

Знаменитый телеповар Илья Лазерсон предложил на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» необычный способ приготовления шашлыка. Блюдо народностей Кавказа он сделал в азиатском стиле. Такое мясо удивляет своим небанальным вкусом, ароматом и мягкостью.

Ингредиенты для маринада: растительное масло, сладкий китайский соус, соевый соус, сухой чеснок, кунжутное масло, красный сладкий перец.

Для шашлыка кулинар предпочитает использовать свинину, которую маринует сразу в пищевых пакетах. В таком виде ее можно удобно взять с собой на природу или на дачу.

Растительное масло, по словам Лазерсона, является отличным проводником для специй, кроме того, оно создает на нем аппетитную корочку. Поэтому этот ингредиент в шашлыке телеповара обязателен.

Итак, кусочки свинины положить в пакет, полить растительным маслом, кисло-сладким китайским соусом (можно выбрать на свой вкус), соевым соусом, посыпать сухим чесноком, добавить для аромата немного кунжутного масла. Красный сладкий перец (чем темнее – тем вкуснее) нарезать на квадратики такого размера, чтобы их можно было нанизать на шампуры.

Выпустить из пакета воздух, закрыть, размять руками, распределив состав по мясу равномерно. Оставить мариноваться.

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