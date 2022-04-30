Секрет – в двух ингредиентах: как приготовить аппетитный шашлык по рецепту победителя шоу Ивлева

Победитель шоу Константина Ивлева «Молодые ножи» канала «Пятница!» Игорь Милованов покорил сердце знаменитого шефа своими блюдами. Наверняка, на майские праздники пригодится его рецепт шашлыка, которым он поделился с сайтом КП.

Два ингредиента – кориандр и паприка делают мясо просто неповторимым.

Ингредиенты: свинина — 1,5 кг, лук — 300 г, растительное масло — 50 г, соль – 10 г, перец — 4 г, кориандр — 2 г, паприка — 3 г, вода — 400 мл.

Мясо нарезаем кубиками, примерно 4 на 4 см, не менее. Лук рубим на 4 части, отправляем в миску со свининой. Туда же — специи, воду и растительное масло. Перемешиваем все в течение 15 минут, чтобы вода впиталась, а мясо стало сочнее. Маринуем 1,5 – 2 часа. Нанизываем на шампуры и медленно жарим на углях, переворачивая, минут 15.

Водой кулинар угли не сбрызгивает и другим это делать не советует. Он присыпает огонь солью.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.