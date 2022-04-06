Тот самый вкус: как приготовить настоящий гуляш в стиле СССР, показал Ивлев

Очень важно в этом блюде сделать правильную мучную «болтушку».

Константин Ивлев на своем проекте YouTube Ivlev Chef Channel рассказал, как правильно сделать гуляш в стиле СССР. Известный шеф-повар работал и в советских столовых тоже, поэтому не понаслышке знает этот рецепт.

Ингредиенты: мякоть говядины — 200 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 2 шт., томатная паста — 150 г, мука — 2 ст. л., растительное масло — 100 мл, вода — 200 мл, соль, перец — по вкусу, макароны рожки на гарнир.

Нарезать мясо на небольшие кусочки. Раскалить в глубокой сковороде растительное масло, обжаривать партиями до полуготовности мяса.

Нарубить на кусочки морковь и лук, бросить в мясо, немного припустить вместе, положить томатную пасту. Когда кислинка уйдет, влить воду, довести до кипения. Убавить до минимального огня, посолить, поперчить, оставить томиться на час.

Далее приготовить «болтушку», смешав воду с мукой до однородности. Она должна быть по густоте примерно, как блины. Влить в мясо, чуть потушить. Отварить макароны, подать с гуляшом.

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