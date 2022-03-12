Оценят даже мясоеды! Как сделать вкусные котлетки из капусты и картошки по рецепту Ивлева

Это блюдо будет очень уместно в пост.

Известный телеповар Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel обнародовал актуальный рецепт аппетитных котлеток из капусты и картошки. Они получаются румяными, вкусными и обычно нравятся всем, даже мясоедам.

Ингредиенты: картофель – 200 г капуста – 200 г, растительное масло – 100 г, мука – 1 ст. л, вода – 100 мл, соль, перец, копченая паприка, кориандр, зира – по вкусу.

Капусту нарезаем в виде соломки, обжариваем на растительном масле или сливочном (выбираем по вкусу), солим, перчим, в конце чуть добавляем воды.

Картошку натираем и запекаем в духовке эту массу. Солим, добавляем специи, смешиваем с мукой и капустой.

Формируем котлеты влажными руками, обжариваем на среднем огне в масле.

Готовые котлетки подаем к столу с любимым соусом. Константин Ивлев советовал хреновину и аджику.

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