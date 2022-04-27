С золотистой корочкой! Как сделать аппетитные картофельные котлетки без мяса, рассказал Ивлев

Шеф добавляет в состав капусту и делает грибной соус.

На YouTube-шоу Ivlev Chef Сhannel Константин Ивлев раскрыл авторский рецепт картофельных котлет с грибным соусом. «Безумно вкусные!» — заверил шеф.

Ингредиенты: 200 граммов картошки, 100 граммов белокочанной капусты, 100 граммов шампиньонов, 100 граммов грибов шимиджи (можно любые другие, например, белые или вешенки, или даже маринованные), 100 граммов муки, 40 граммов растительного масла, 10 граммов петрушки, 2 грамма базилика, соль и перец по вкусу.

Картошку запекаем в духовке. Капусту нарезаем на небольшие кусочки и тушим в воде с маслом. Откидываем на сито.

Для грибного соуса грибы шимиджи заливаем кипятком, отвариваем минут 10 в несоленой воде, отправляем на сито.

Смешиваем с нарезанными шампиньонами, обжариваем на растительном масле, солим, перчим. Можно добавить сливки либо сметану и потушить. А можно обойтись без них.

Картофель мнем вилкой или толкушкой. Бросаем петрушку, солим, перчим. Смешиваем с капустой, можно бросить вареное яйцо. Формируем котлетки, жарим в масле.

Раскладываем по румяным котлеткам грибной соус и зелень.

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