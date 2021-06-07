«Легкая летняя закуска за 5 минут»: как готовит простые тосты с авокадо Анна Нетребко

В рецепте от оперной певицы — минимум ингредиентов.

Анна Нетребко поделилась в личном блоге рецептом приготовления брускетты с авокадо. Оперная дива утверждает, что готовить блюдо — проще простого.

«Легкая летняя закуска за 5 минут», — охарактеризовала ее она.

Хлеб поджарить в тостере или на сковороде. Авокадо измельчить, посолить, поперчить, добавить рубленые кинзу и базилик, оливки, приправить оливковым маслом и лимонным соком. Разложить начинку на горячий хрустящий хлеб. Готово!

Ранее мы рассказывали о том, как сделать соус тартар способом Константина Ивлева. Им можно заправлять не только салаты и бутерброды, но и подавать с нежными печеночными оладьями.

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