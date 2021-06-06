К бутербродам, салатам, картошке: Ивлев поделился простым рецептом соуса тартар

Константин Ивлев рассказал на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Сhannel, как готовит соус тартар. Он хорошо подходит к печеночным оладьям, о которых мы писали ранее. Также им заправляют салаты, добавляют в шаурму, сэндвичи. С ним становятся вкусными самые простые блюда вроде жареной картошки и макарон, хорош тартар с мясом и рыбой.

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Ингредиенты: сметана 20% — 100 гр., майонез — 30 гр., небольшие огурцы свежие — 4 шт., чеснок, соль, перец.

Огурцы натереть на крупной терке, выложить на кухонное тонкое полотенце, отжать сок. Огуречную массу без сока переложить в миску, выжать через пресс чеснок, посолить, поперчить, добавить сметану, майонез, размешать. Соус получается густым и вкусным!

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