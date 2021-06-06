Очень простой состав: как готовит вкусное венское печенье с вареньем Наталия Антонова

Также можно использовать в начинку джем.

Актриса Наталия Антонова поделилась в личном блоге рецептом приготовления венского печенья. У него очень простой состав, который можно найти в холодильнике практически у любой хозяйки.

Ингредиенты: 550 граммов пшеничной муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, половина чайной ложки соли, 250 граммов сливочного масла, 200 граммов сахарного песка, 2 куриных яйца, 350 — 450 граммов варенья или джема.

В миску просеять 550 граммов пшеничной муки, добавить чайную ложку разрыхлителя и половину чайной ложки мелкой соли, перемешать. В другой посуде растопить 250 граммов сливочного масла. Добавить 200 граммов сахарного песка, 2 куриных яйца, взбить миксером. С яично-масляной основой смешать сухую смесь. Замесить песочное тесто. Муку нужно вмешать в масло быстро, чтобы не осталось сухих частиц. Разделить тесто на две неравные части: 2/3 и 1/3.

Меньшую часть теста завернуть в пищевую пленку или положить в полиэтиленовый пакет, расплющить ладонью (чтобы быстрее затвердело), отправить в морозилку минут на 15-20.

Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить больший кусок теста в центр. Руками или с помощью скалки равномерно распределить тесто в тонкий пласт. 350 — 450 граммов варенья аккуратно разложить на тесте.

Остается достать из морозилки второй кусок теста и прямо поверх варенья на весу (это важно) натереть его на крупной терке. Чем лучше подмерзнет тесто, тем его будет легче тереть.

Отправить противень в заранее прогретую духовку. Выпекать при 180 градусах около 40 минут. Прямо в горячем виде разрезать корж на кусочки.

Смотрите также