С ароматом топленого масла: готовим аппетитную плетенку с творогом по рецепту Бельковича

Также телеповар кладет в сдобу орешки.

Известный кулинар и телеведущий Саша Белькович рассказал в своем телеграм-канале, как быстро и просто приготовить творожную плетенку к чаю.

Ингредиенты: мука — 160–180 граммов, творог — 160 граммов, сахар — 3 столовые ложки, яйцо куриное — 1 штука, разрыхлитель — 1 чайная ложка, соль — щепотка, ванилин — по вкусу. На начинку: сахар — 1 столовая ложка, масло топленое — 1 столовая ложка, орехи по вкусу — 50 граммов.

Смешиваем муку, творог, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар и немного соли. Вбиваем куриное яйцо, вымешиваем состав.

Скатываем колобок, накрываем пищевой пленкой, оставляем на 15–20 минут.

Раскатываем скалкой лепешку толщиной 0,5 мм. Смазываем топленым маслом, посыпаем сахаром и орехами. Сворачиваем рулетом.

Разрезаем вдоль, формируем косичку, смазываем яйцом. Запекаем в духовке при 160 градусах 40 минут. Обильно посыпаем сахарной пудрой.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.