Фирменная закуска: фаршированные яйца от Бельковича

Ингредиенты:
- Яйца 5 шт. (50 р.)
Маринад:
- Свекла 1 шт. (5 р.)
- Перец черный горошком 10 шт. (1 р.)
- Гвоздика 5 зонтиков (2 р.)
- Лавровый лист 3 шт. (1 р.)
- Сахар 2 ст. ложки (2 р.)
- Уксус столовый 5 ст. ложек (6 р.)
- Вода
Начинка:
- Шпроты в масле 5 штук (40 р.)
- Сливки 10 % 30 мл (7 р.)
- Зеленый лук 1 перышко (3 р.)
Итого: 5 порций = 117 р., 1 порция = 23 р.
Приготовление:
Яйца заранее отвариваем вкрутую, остужаем и чистим от скорлупы.
Свеклу чистим и натераем на крупной терке, добавляем к свекле перец горошком, лавровые листики, сахар 2 ст. ложки, уксус и наливаем воды, так чтобы покрыла полностью свеклу.
Свекольный маринад ставим на средний нагрев, доводим до кипения и остужаем.
Яйца отправляем в банку и полностью заливаем остывшим маринадом (так чтобы маринад покрыл каждое яйцо), ставим в холодильник на сутки или на 1 ночь.
Совет от шефа: «Яйца держать в маринаде не больше 1 суток, иначе желток тоже станет фиолетовый».
У шпрот отрезаем хвостики.
Каждое яйцо разрезаем на две половинки. Желток из яиц и шпроты отправляем в куттер, перебиваем. Вливаем небольшое количество сливок и еще раз перебиваем.
Полученный паштет перекладываем в кондитерский пакет с резной насадкой и отсадить в серединку каждой половинки яйца.
Сервировка:
Подаем на красивой декоративной тарелке и украшаем мелко нарезанным зеленым луком.
Приятного аппетита!
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