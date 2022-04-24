Фирменная закуска: фаршированные яйца от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на пять порций 117 рублей.

Ингредиенты:

Яйца 5 шт. (50 р.)

Маринад:

Свекла 1 шт. (5 р.)

Перец черный горошком 10 шт. (1 р.)

Гвоздика 5 зонтиков (2 р.)

Лавровый лист 3 шт. (1 р.)

Сахар 2 ст. ложки (2 р.)

Уксус столовый 5 ст. ложек (6 р.)

Вода

Начинка:

Шпроты в масле 5 штук (40 р.)

Сливки 10 % 30 мл (7 р.)

Зеленый лук 1 перышко (3 р.)

Итого: 5 порций = 117 р., 1 порция = 23 р.

Приготовление:

Яйца заранее отвариваем вкрутую, остужаем и чистим от скорлупы.

Свеклу чистим и натераем на крупной терке, добавляем к свекле перец горошком, лавровые листики, сахар 2 ст. ложки, уксус и наливаем воды, так чтобы покрыла полностью свеклу.

Свекольный маринад ставим на средний нагрев, доводим до кипения и остужаем.

Яйца отправляем в банку и полностью заливаем остывшим маринадом (так чтобы маринад покрыл каждое яйцо), ставим в холодильник на сутки или на 1 ночь.

Совет от шефа: «Яйца держать в маринаде не больше 1 суток, иначе желток тоже станет фиолетовый».

У шпрот отрезаем хвостики.

Каждое яйцо разрезаем на две половинки. Желток из яиц и шпроты отправляем в куттер, перебиваем. Вливаем небольшое количество сливок и еще раз перебиваем.

Полученный паштет перекладываем в кондитерский пакет с резной насадкой и отсадить в серединку каждой половинки яйца.

Сервировка:

Подаем на красивой декоративной тарелке и украшаем мелко нарезанным зеленым луком.

Приятного аппетита!

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