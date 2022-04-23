«Вкусовая бомба!»: как Емельяненко делает сырники с рикоттой

Привычного творога в составе аппетитного блюда нет.

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» раскрыл рецепт авторских сырников.

«Существует бесконечное множество рецептов приготовления сырников, но сырники по нашему рецепту — это просто вкусовая бомба! Этот рецепт превзойдет все ваши ожидания и покорит вас с первого кусочка», — сказал знаменитый телеповар.

Ингредиенты: рикотта — 180 г, батат — 2 шт., желток – 0,5 шт., ванильный сахар – 0,5 ч. ложки, мука — 1 ст. ложка, лимонная кислота — 1/4 ч. ложки, соль — по вкусу, сливочное масло — 30 г, растительное масло.

Батат разрезать вдоль на две части, запечь в духовке при 180 градусах, пока внутренняя часть не станет нежной и мягкой.

Сыр обсушить от жидкости, положить в миску, добавить ванильный сахар, муку, половину желтка. В миску отправить мякоть запеченного батата (без волокон), лимонную кислоту, немного соли и все хорошенько перемешать.

Поверхность стола посыпать мукой и сформировать из теста колбаску. Нарезать на небольшие кусочки, сформировать сырники, обвалять в муке.

В разогретую сковороду бросить кусочек сливочного масла и налить немного растительного масла. Как только сливочное масло растопится, положить сырники. Жарить на сильном огне до румянца.

Выложить на противень, поставить в разогретую до 160 градусов духовку на 7 минут. Аппетитные сырники подать со сметаной.

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