Необычно: Белькович показал, как покрасить яйца на Пасху без красителей

На 30 яиц у главного шеф-повара СТС ушло 243 рубля.

Ингредиенты:

Яйца 30 шт. (180 р.)

Соль

Краснокочанная капуста ½ шт. 500 г (23 р.)

Свекла 3 шт. 900 г (13 р.)

Куркума 20 г (25 р.)

Уксус 4,5 ст. ложек уксуса 22 мл (1 р.)

Растительное масло 10 мл (1 р.)

Итого: 30 яиц = 243 р.

Приготовление:

В кастрюлю наливаем воду, добавляем 3 щепотки соли, кладем аккуратно яйца и ставим на огонь. После закипания воды убавляем огонь до минимума и варим еще 8 минут.

Совет от шефа: «Соль нужна для того, чтобы яйца не лопались. А если лопнет, то соль свернет белок и не даст ему вытечь».

Натираем свежую свеклу в крупную терку, отправляем в кастрюлю и заливаем водой.

Нарезаем капусту, отправляем в кастрюлю и заливаем водой.

В третью кастрюлю наливаем воду, добавляем куркуму и перемешиваем.

Все три кастрюли ставим на огонь на 10-12 минут.

Совет от шефа: «Не стоит доводить до кипения ингредиенты в кастрюлях, иначе пропадут красильные свойства».

Кастрюли снимаем с плиты и в каждую добавляем по 1,5 столовой ложки уксуса.

Совет от шефа: «Уксус слегка расщепит скорлупу яиц и получится яркий окрас».

Равное количество яиц отправляем в каждую кастрюлю с красителями и оставляем на 30 минут.

Совет от шефа: «Эксперимент — можно смешать все три красителя в отдельной кастрюле и опустить несколько яиц».

Вытаскиваем на салфетку розовые яйца из свекольного красителя и даем им обсохнуть.

Также вытаскиваем на салфетку желтые яйца из красителя с куркумой и также даем им обсохнуть.

То же самое – с третьей кастрюлей.

Сервировка:

Все яйца натираем до глянца салфеткой, смоченной в растительном масле.

Перекладываем яйца в пасхальную корзину.

Приятного аппетита!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.