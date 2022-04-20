Необычно: Белькович показал, как покрасить яйца на Пасху без красителей

Ингредиенты:
- Яйца 30 шт. (180 р.)
- Соль
- Краснокочанная капуста ½ шт. 500 г (23 р.)
- Свекла 3 шт. 900 г (13 р.)
- Куркума 20 г (25 р.)
- Уксус 4,5 ст. ложек уксуса 22 мл (1 р.)
- Растительное масло 10 мл (1 р.)
Итого: 30 яиц = 243 р.
Приготовление:
В кастрюлю наливаем воду, добавляем 3 щепотки соли, кладем аккуратно яйца и ставим на огонь. После закипания воды убавляем огонь до минимума и варим еще 8 минут.
Совет от шефа: «Соль нужна для того, чтобы яйца не лопались. А если лопнет, то соль свернет белок и не даст ему вытечь».
Натираем свежую свеклу в крупную терку, отправляем в кастрюлю и заливаем водой.
Нарезаем капусту, отправляем в кастрюлю и заливаем водой.
В третью кастрюлю наливаем воду, добавляем куркуму и перемешиваем.
Все три кастрюли ставим на огонь на 10-12 минут.
Совет от шефа: «Не стоит доводить до кипения ингредиенты в кастрюлях, иначе пропадут красильные свойства».
Кастрюли снимаем с плиты и в каждую добавляем по 1,5 столовой ложки уксуса.
Совет от шефа: «Уксус слегка расщепит скорлупу яиц и получится яркий окрас».
Равное количество яиц отправляем в каждую кастрюлю с красителями и оставляем на 30 минут.
Совет от шефа: «Эксперимент — можно смешать все три красителя в отдельной кастрюле и опустить несколько яиц».
Вытаскиваем на салфетку розовые яйца из свекольного красителя и даем им обсохнуть.
Также вытаскиваем на салфетку желтые яйца из красителя с куркумой и также даем им обсохнуть.
То же самое – с третьей кастрюлей.
Сервировка:
Все яйца натираем до глянца салфеткой, смоченной в растительном масле.
Перекладываем яйца в пасхальную корзину.
Приятного аппетита!
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