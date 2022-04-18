Проще простого! Как сделать картошку по-деревенски, как в фастфуде, рассказал Емельяненко

В ней используется гораздо меньше масла, чем во фри.

Телеповар Василий Емельяненко рассказал, как приготовить аппетитный деревенский картофель, как в фаст-фуде.

В таком виде картошки масла используется намного меньше, а потому она получается не такой жирной, но не менее аппетитной.

Ингредиенты: картошка, чеснок, сушеный розмарин, соль, рафинированное растительное масло.

Картошку нарезаем на дольки. Пропитываем полотенцем, чтобы убрать излишки влаги.

Кладем в дольки нарезанный чеснок (не давленный через пресс, иначе сгорит). Поливаем маслом, обмазываем руками всю поверхность картофеля.

Раскладываем по противню, застеленному пергаментом. Важно, чтобы между кусочками были просветы, только так они пропекутся с румяной и хрустящей корочкой. Солим, посыпаем розмарином.

Ставим в печь на 20-25 минут на максимальной температуре выше центра, ближе к нагревательному элементу, чтобы дольки сверху получали интенсивный нагрев.

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