«Диетично, полезно, вкусно»: Анна Семенович показала быстрый способ запечь куриную грудку

19 апреля певица Анна Семенович поделилась со своими поклонниками рецептом быстрого и диетического обеда из куриной грудки. На готовку у нее ушло около 15 минут.

Артистке понадобились три куска грудки, два томата, приправы и рукав для запекания. Мясо она отбила, натерла солью, перцем, трюфельным маслом и хмели-сунели, а также сметаной (чайная ложка) – чтобы курица не получилась сочной, а не сухой.

«Порезала помидоры, подсолила их, чтобы дали сок. Сейчас я выложу в рукав подушку из помидоров. Потом выложу сюда нашу грудку и на 150 градусов минут на 40 в духовку. Диетично, полезно, вкусно и круто», — говорит 44-летняя звезда на видео в Telegram.

Семенович отметила, что в рукав также можно добавить немного картофеля и укропа, да и вообще всего, что нравится запекать.

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