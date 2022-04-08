С хрустом гренок и кукурузы! Готовим аппетитный салат с крабовыми палочками по Емельяненко

Популярный набор ингредиентов делает эту закуску одной из самых востребованных на любом столе.

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» обнародовал рецепт красивого салата с крабовыми палочками.

«Вкусный, сытный и простой в приготовлении салат по нашему рецепту понравится взрослым и детям, поэтому готовить рекомендую с запасом, так как добавки может всем не хватить», — заявил известный шеф.

Ингредиенты: крабовые палочки — 7-9 шт., консервированная кукуруза — 1 банка, яйца вареные — 2 шт., помидор — 1 шт., хлеб черный — несколько ломтиков, сливочное масло — 10-15 г, чеснок — 2 зубчика, зеленый лук — 3-4 шт., соль, перец, майонез — 2 ст. ложки.

Хлеб нарезать небольшими кубиками и обжарить на сливочном масле, добавив раздавленный зубчик чеснока. Мелкими кубиками нарезать томат, крупными кубиками — крабовые палочки.

В миску положить крабовые палочки, томаты, кукурузу, мелко нарезанные зеленый лук и вареные яйца. Посолить, поперчить, заправить майонезом и перетертым с солью чесноком.

Размешать, выложить на тарелку, украсить крабовыми палочками и гренками.

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