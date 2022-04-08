Вместо колбасы! Как Емельяненко готовит свинину в печи, натирая кусок мяса ароматными специями

Как Василий Емельяненко запекает свинину, которую можно будет есть неделю или две, он рассказал на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко». Такое мясо станет отличной альтернативой колбасе или покупным мясным деликатесам.
Ингредиенты: мясо свинины (лучше спинная часть – карбонат), в нем нет жира – 1500 граммов, набор специй для свинины (в нем есть соль и немного сахара).
На цельном куске мяса со стороны жирка сделать продольные разрезы, чтобы он растопился, дал мякоти сочность и ушли лишние калории. Разогреть сковороду, положить мясо со стороны жирка. Немного обжарить со стороны сала.
Обильно натереть приправами, выдержать 1-1,5 часа.
Застелить пергамент на противень, положить мясо. Нагреть духовку заранее до 100 градусов, поставить на 2 часа. И в последние 5 минут, в духовке увеличить температуру до максимума и установить на самый верх, чтобы была аппетитная корочка. Остудить и убрать в холодильник.
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