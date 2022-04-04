Выдержать в масле обязательно! Емельяненко раскрыл секрет хрустящей курицы снаружи и сочной внутри

Василий Емельяненко нас своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» раскрыл несколько кулинарных секретов вкусной курочки — с румяной поджаристой корочкой, но с сочной мякотью.

Ингредиенты: курица/ цыпленок, специи, лимон, растительное масло, мука, сушеный чеснок, соль, перец.

Нарезать курицу на кусочки, обжечь горелкой. В миске присыпать специями по вкусу (копченая паприка, смесь перцев крупного помола, тимьян, чабрец, кориандр, сушеный чеснок, зира), посолить. Влить немного растительного масла, помассировать состав, втирая в кожу курицы.

Выдавить половинку лимона, можно добавить соевого соуса. Оставить пропитываться минут 20-30. Растительное масло – хороший проводник специй в мясо, поэтому с ним оно получается особенно ароматным.

Обвалять для хрустящей корочки и сочности внутри кусочки в муке. Обжарить в в масле со всех сторон. Довести до готовности в духовке на противне с пергаментом (15-17 минут при 180 градусах), это тоже позволит сохранить сочность мяса.

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