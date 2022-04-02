«Это очень вкусно!»: как Емельяненко из морковки, сока лимона, чеснока и трав делает в духовке шедевр

Василий Емельяненко уверен, что люди пересмотрят свой взгляд на этот дешевый овощ.

Телеповар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать изысканное блюдо из обычной моркови. Его можно использовать как основное для веганов, готовить на гарнир или для перекуса.

По словам кулинара, у нас в России морковь является недооцененным продуктом, между тем из нее можно приготовить действительно интересные вещи.

«Это очень вкусно!» — заверил Емельяненко.

Ингредиенты: морковь — 10 шт. (600 г), чеснок — 7 зубчиков, тимьян, розмарин, бальзамический уксус, соль, лимон — небольшой кусочек.

Морковку почистить, разрезать вдоль на 2-4 части, бросить в подсоленную воду. Варить после закипания минут пять.

Положить в форму для запекания в один слой. Хорошенько присыпать розмарином, чесночком, тимьяном, посолить, полить обильно маслом. Сбрызнуть бальзамическим уксусом.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут, включив режим конвекции. По истечении 20 минут включить режим гриля и запекать еще 10 минут. Готовую морковь сбрызнуть лимонным соком.

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