Нежный омлет без масла: Емельяненко готовит яйца в пакете, бросив в воду

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как сделать необычный омлет без применения масла. При этом блюдо получается нежным и мягким, тающим во рту.

Для его реализации понадобится пищевой полиэтиленовый пакет на замочке.

Ингредиенты: яйца — 3 шт., молоко — 70 мл, соль — по вкусу.

В миску разбить яйца, налить молоко, по вкусу посолить, взбить вилкой. В плотный полиэтиленовый пакет (желательно взять с замочком zip-lock) налить яичную смесь и герметично закрыть.

В кастрюлю налить полтора литра воды и довести до кипения. В кипящую воду отправить пакет с яичной смесью на 7-10 минут. Готовый омлет из пакета переложить на тарелку и подать к столу. При желании посыпать зеленью.

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