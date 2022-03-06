Аппетитная закуска к празднику и ужину: Емельяненко разложил селедочку по баклажанам и очень советовал повторить

С лучком и зеленью такая вкуснятина просто разлетается со стола.

Многие привыкли подавать селедку с картошкой, однако телеповар Василий Емельяненко убежден, что с запеченным в духовке баклажаном любимая россиянами рыбка еще вкуснее!

На YouTube-шоу Gadget Chef кулинар поделился простым и аппетитным рецептом закуски к праздничному или любому другому столу.

«Необычное сочетание вкусов, доступность ингредиентов и простота приготовления — это основные признаки того, что рецепт непременно надо повторить», — сказал шеф-повар.

Ингредиенты: баклажан, филе сельди, лук, петрушка, растительное масло, соль, перец.

Баклажан разрезать вдоль на две половины, на внутренней части сделать надрезы и смазать ее растительным маслом. Посолить и поперчить. Запечь в духовке 20 минут при температуре 175 градусов.

Нашинковать петрушку, полукольцами нарубить лучок. Селедку очистить, мякоть нарезать на кусочки. Смешать рыбку с зеленью и луком, можно капнуть растительного масла.

Разложить по половинкам баклажана и подать к столу.

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