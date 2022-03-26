«Очень нежные и вкусные»: как делает лепешки на кефире для своих близких актриса Антонова

Дрожжи в этом рецепте не понадобятся, достаточно для пышности соды.

Актриса Наталия Антонова любит побаловать свою семью домашней выпечкой, предпочитая простые и быстрые рецепты. Эти лепешки на кефире – не исключение. О них звезда рассказала в своем телеграме.

«Такие лепешки могут заменить хлеб, очень нежные и вкусные к завтраку и обеду», — сказала Антонова.

Ингредиенты: кефир (3,2%) — 500 мл, мука пшеничная — 900 г, соль — 1 ч. ложка, сода — 1,5 ч. ложки, растительное масло — 50 мл, молоко — 30 мл.

Кефир выливаем в миску, добавляем соль, соду, перемешиваем венчиком, добавляем по частям муку, мешая венчиком, потом лопаткой, а к финалу — руками.

Присыпаем мукой стол, выкладываем тесто, месим его и обязательно ударяем. Месим снова.

«Тогда структура лепешки будет пористая внутри и не резиновая», — пояснила Наталия Антонова.

Раскатываем колбаску из теста, делим на части, каждую часть растягиваем пальцами в лепешку, обмакиваем пальцы в молоко и касаемся верха лепешки. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Духовку заранее прогреваем до 200 градусов, выпекаем минут 20 до готовности на конвекции.

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