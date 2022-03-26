«Очень нежные и вкусные»: как делает лепешки на кефире для своих близких актриса Антонова

Актриса Наталия Антонова любит побаловать свою семью домашней выпечкой, предпочитая простые и быстрые рецепты. Эти лепешки на кефире – не исключение. О них звезда рассказала в своем телеграме.
«Такие лепешки могут заменить хлеб, очень нежные и вкусные к завтраку и обеду», — сказала Антонова.
Ингредиенты: кефир (3,2%) — 500 мл, мука пшеничная — 900 г, соль — 1 ч. ложка, сода — 1,5 ч. ложки, растительное масло — 50 мл, молоко — 30 мл.
Кефир выливаем в миску, добавляем соль, соду, перемешиваем венчиком, добавляем по частям муку, мешая венчиком, потом лопаткой, а к финалу — руками.
Присыпаем мукой стол, выкладываем тесто, месим его и обязательно ударяем. Месим снова.
«Тогда структура лепешки будет пористая внутри и не резиновая», — пояснила Наталия Антонова.
Раскатываем колбаску из теста, делим на части, каждую часть растягиваем пальцами в лепешку, обмакиваем пальцы в молоко и касаемся верха лепешки. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Духовку заранее прогреваем до 200 градусов, выпекаем минут 20 до готовности на конвекции.
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