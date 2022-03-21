Мука, сахар, растительное масло и изюм! Антонова дала рецепт постного пирога к чаю

Воду в составе можно заменить апельсиновым соком для аромата.

Актриса Наталия Антонова соблюдает пост и во время него делится со своими поклонниками рецептами соответствующих блюд, которыми балует своих близких.

В своем телеграм-канале она рассказала, как делает пирог с изюмом. Звезда заверяет, что выпечка получается вкусной, несмотря на отсутствие сливочного масла и яиц.

Ингредиенты: вода – 120 мл (вкуснее заменить на апельсиновый сок), сахар – 150 г, растительное масло – 100 мл, мука – 250 г, разрыхлитель – 2 ст. ложки (без горки).

Смешиваем миксером все ингредиенты, выкладываем в смазанную форму тесто (22 см).

Духовку заранее прогреваем на 180 градусах. Ставим и выпекаем 35 минут. Остывший пирог посыпаем сахарной пудрой.

«Пирожок получается не самый высокий, но зато пропекается», — предупредила Наталия Антонова.

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