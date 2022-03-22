Даже мясоеды в восторге! Антонова рассказала, как готовит постный суп с вермишелью и грибами для близких

Актриса Наталия Антонова использует в своем блюде простые и понятные ингредиенты.

Актриса Наталия Антонова во время Великого поста порадовала подписчиков «Телеграма» простым рецептом супчика с грибами и вермишелью без мяса. Его она готовит для своего мужа и сыновей.

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Ингредиенты: шампиньоны — 400 г, вода — 2 л, картофель — 3–4 шт., лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., вермишель — 50–100 г, соль, перец черный молотый — по вкусу, растительное масло — 30 мл.

Мытые грибы разрезать на 4 части. Картофель очистить и нарезать кубиками.

Бросить в кастрюлю с грибами грибы и картошку, довести до кипения, посолить, поперчить, добавить лавровый лист и варить минут 10.

Морковь очистить, помыть, натереть на крупной терке. Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить с морковкой на разогретом растительном масле. Добавить в суп и варить еще минут 10.

Положить в суп вермишель и варить до готовности минут пять. По желанию посыпать зеленью.

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