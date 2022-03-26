«Улыбка, остальное дело техники»: Наталия Антонова раскрыла секрет идеального овала лица

Актриса Наталия Антонова показала, как сохраняет красоту лица. Знаменитость опубликовала в своих социальных сетях ролик с массажем по улучшению овала лица.

Антонова с помощью указательных пальцев провела массажными движениями по челюсти. Скользящими движениями актриса поднимала руки наверх. Также, согнув ладони в кулаки, Наталия массажировала подбородок.

Актриса подчеркнула, что секрет упражнения заключается в улыбке. Также Антонова советует регулярно проводить такие манипуляции. И тогда идеальное лицо не заставит себя долго ждать.

«Главное в этих упражнениях по улучшению овала лица – улыбка, остальное дело техники и регулярности их выполнения. Переходите на мои странички, указанные в актуальном и в историях, и вы узнаете много полезного и интересного о красоте, здоровье, кулинарии, театре, кино, живописи. Всегда с вами!», – поделилась Антонова со своими подписчиками.

Напомним, ранее Наталия Антонова приготовила постный суп с вермишелью и грибами для близких. Такое блюдо понравится даже заядлым мясоедам.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.