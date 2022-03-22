«Готовил в ресторанах для детей!»: рецепт хрустящих картофельных шариков с сыром по Ивлеву

Это блюдо моментально разлетается со стола.

Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel поделился рецептом аппетитных картофельных шариков с сыром. Шеф заверил, это не какая-то ерунда, а действительно вкусное и изысканное блюдо.

«Готовил в ресторанах для детей!» — сказал телеповар.

Ингредиенты: картофель — 5 шт., сыр чильеджина (маленькие шарики моцареллы, можно заменить на обычный сорт) — 10 шт., панировочные сухари, мука — 1 ст. л, масло растительное — 500 мл, соль, перец, паприка, сушеный базилик — по вкусу.

Заранее запекаем картошку в мундире. Остужаем, очищаем, натираем на мелкой терке. Добавляем пару чайных ложек соли, приправы, столовую ложку муки, перемешиваем до состояния теста.

Укладываем шарики или кубики сыра в картофель, скатываем в колобок. Обваливаем в панировочных сухарях.

Разогреваем заранее на медленном огне масло в сотейнике, сильно не раскаляя.

Жарим шарики в большом количестве масла до румяной корочки. Выкладываем готовые шарики на салфетку, чтобы убрать жирность.

Подаем со сметаной или любым другим соусом на свой вкус.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.