«Вкуснотища!»: раскрываем рецепт «крошки-картошки» с крабовыми палочками по Бельковичу

Саша Белькович уверен, что его блюдо понравится многим.

Известный телеповар Саша Белькович рассказал в своем телеграм-канале, как сделать аппетитную «крошку-картошку» с крабовыми палочками и кукурузой.

«Вкуснотища!» — похвалил свое блюдо знаменитый кулинар.

Ингредиенты: картофель крупный — 1 шт., крабовые полочки — 3 шт., кукуруза сладкая консервированная — 2 ст. л., майонез — 1 ст. л., зеленый лук.

Запечь картофель в кожуре, завернув в фольгу, до готовности, охладить и разрезать пополам. Убрать сердцевину так, чтобы остались стенки.

Измельчить крабовые палочки, добавить кукурузу, зеленый лук, майонез, картофель и перемешать. Выложить начинку в картошку.

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