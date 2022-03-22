«Вкуснотища!»: раскрываем рецепт «крошки-картошки» с крабовыми палочками по Бельковичу

Известный телеповар Саша Белькович рассказал в своем телеграм-канале, как сделать аппетитную «крошку-картошку» с крабовыми палочками и кукурузой.
«Вкуснотища!» — похвалил свое блюдо знаменитый кулинар.
Ингредиенты: картофель крупный — 1 шт., крабовые полочки — 3 шт., кукуруза сладкая консервированная — 2 ст. л., майонез — 1 ст. л., зеленый лук.
Запечь картофель в кожуре, завернув в фольгу, до готовности, охладить и разрезать пополам. Убрать сердцевину так, чтобы остались стенки.
Измельчить крабовые палочки, добавить кукурузу, зеленый лук, майонез, картофель и перемешать. Выложить начинку в картошку.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.