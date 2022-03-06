«Это нереально вкусно!»: как испечь быстрый пирог с тушенкой и слоеным тестом по Ивлеву

Известный телеповар Константин Ивлев рассказал в личном блоге, как сделать быстро, просто и вкусно пирог с тушенкой из покупного слоеного теста.

Сварить кубанский рис, яйца. Нарубить петрушку и вареные яйца, нашинковать лук.

Обжарить в течение 2-3 минут на сковороде со сливочным маслом тушенку с луком, поперчить. Смешать все ингредиенты для начинки.

Раскатать по ширине противня один кусок теста, разложить начинку, оставить по краям примерно 1 см нетронутой площади.

Второй кусок теста раскатать чуть шире нижнего. Края нижнего слоя теста смазать взбитым яйцом. Уложить сверху второй кусочек теста, прижать края, срезать лишнее. Сверху смазать яйцом.

Поставить на 25 минут в духовку, температура – 200 градусов.

«Шикарный пирог! Это нереально вкусно!» — заверил Константин Ивлев.

Шеф-повар уверен, что его пирог понравится всем без исключения.

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