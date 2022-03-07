С листьями салата: готовим легкую и нежную «Мимозу» с копченой рыбкой по Ивлеву

Известный телеповар Константин Ивлев сам разработал этот рецепт.

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев в эфире YouTube-шоу Ivlev Chef Channel предложил свою вариацию салата «Мимоза». Вместо консервы в нем копченая горбуша, также включены листья салата, которые облегчают закуску.

Ингредиенты: запеченный картофель – 300 граммов, горбуша горячего копчения – 300 граммов, салат айсберг – 200 граммов, яйца – 5 штук, сыр – 200 граммов, майонез – 200 граммов, соус сладкий чили – 120 граммов.

Сыр ненадолго кладем в морозильную камеру холодильника, так он проще натрется. Запекаем в духовке картошку, отвариваем яйца. Натираем на терке.

Салат можно использовать любой, но шеф посоветовал айсберг, поскольку он сочнее других. Рвем на кусочки.

Рыбу тоже можно использовать и консервированную, но с копченой аппетитнее. Очищаем, разделяем на кусочки.

Майонез смешиваем с соусом сладкий чили.

Берем большое кулинарное кольцо и делаем салат слоями. Вначале выкладываем слой из картошки, смазываем соусом, потом слой рыбы, слой листьев салата, немного приминаем ладонями, смазываем соусом.

Затем делаем слой из яиц и натираем на мелкой терочке сыр. Снимаем кольцо и подаем красивую закуску к столу.

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