Быстро и дешево: жареный рис со свининой от Бельковича

Ингредиенты:
- Свиная шея 500 г (234 р.)
- Рис Басмати 300 г (83 р.)
- Карри 3 ч. ложки с горкой (7 р.)
- Соевый соус 50 мл (8 р.)
- Зеленый лук 2 перышка (12 р.)
- Подсолнечное масло 20 мл
- Соль
Итого: 3 порции = 344 р., 1 порция = 115 р.
Приготовление:
Рис заливаем водой 2 к 1 (воды в 2 раза больше, чем риса) и варим не сливным способом пока не выпарится вся вода.
Свинину режем кубиком среднего размера.
Зеленый лук нарезаем крупными колечками.
На сковороду наливаем 20 мл растительного масла и обжариваем со всех сторон, солим.
Зеленый лук отправляем к мясу и немного обжариваем, добавляем 3 ч. ложки с горкой карри и перекладываем рис к мясу. Вливаем 50 мл соевого соуса, перемешиваем все и держим на нагреве пару секунд.
Перекладываем рис с мясом на порционные тарелки.
Приятного аппетита!
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