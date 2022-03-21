Быстро и дешево: жареный рис со свининой от Бельковича

На три порции у Александра Бельковича ушло 344 рубля.

Ингредиенты:

Свиная шея 500 г (234 р.)

Рис Басмати 300 г (83 р.)

Карри 3 ч. ложки с горкой (7 р.)

Соевый соус 50 мл (8 р.)

Зеленый лук 2 перышка (12 р.)

Подсолнечное масло 20 мл

Соль

Итого: 3 порции = 344 р., 1 порция = 115 р.

Приготовление:

Рис заливаем водой 2 к 1 (воды в 2 раза больше, чем риса) и варим не сливным способом пока не выпарится вся вода.

Свинину режем кубиком среднего размера.

Зеленый лук нарезаем крупными колечками.

На сковороду наливаем 20 мл растительного масла и обжариваем со всех сторон, солим.

Зеленый лук отправляем к мясу и немного обжариваем, добавляем 3 ч. ложки с горкой карри и перекладываем рис к мясу. Вливаем 50 мл соевого соуса, перемешиваем все и держим на нагреве пару секунд.

Перекладываем рис с мясом на порционные тарелки.

Приятного аппетита!

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