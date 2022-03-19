«Понравятся и детям, и взрослым!»: готовим постные драники с консервированной кукурузой по Бельковичу

Саша Белькович на своем кулинарном канале YouTube Sasha Belkovich рассказал, как приготовить вкусные постные драники со сладкой кукурузой.

«Понравятся и детям, и взрослым!» — уверен телеповар.

Ингредиенты: картофель — 200 г, кукуруза консервированная — 150 г, мука — 2 ст. л, соль и перец, масло растительное. Для соуса: томаты в собственном соку — 150 г, лимон — 1 шт., паприка — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., кинза — пара веточек.

Картошку натереть крупно, посолить, перемешать. Оставить, чтобы ушла влага, отжать, добавить кукурузу и муку. Размешать и оставить ненадолго, чтобы мука разбухла.

Поперчить, придать форму драников. Пожарить на раскаленной сковороде с маслом.

Для соуса измельчить томаты, если они целые, добавить лимонный сок, рубленую кинзу, паприку, соль и перец.

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