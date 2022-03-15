Рецепт «азиатской вкуснятины»: Белькович готовит рис с крабовыми палочками, чесночком, овощами и соевым соусом

Саша Белькович в своем телеграме поделился простым и очень аппетитным рецептом риса в азиатском стиле.

Ингредиенты на 2 порции: рис отварной рассыпчатый — 400 г, чеснок — 2 зубчика, имбирь — 30 г, морковь — 50 г, красный лук — 50 г, болгарский перец — 100 г, кабачок — 50 г, шампиньоны — 3-4 шт., яйцо — 2 шт., крабовые полочки — 6 шт., соевый соус — 30-40 г, сок лимона — по вкусу.

Сварить рис, нарезать чеснок, имбирь, морковь, красный лук, болгарский перец, кабачок и грибы.

Нагреть сковороду, налить растительное масло и по очереди обжарить овощи, сначала имбирь и чеснок, чтобы масло насытилось ароматом. Потом морковку, лук, сладкий перец, кабачок, грибы.

Вбить сырое яйцо и хорошенько перемешать (но можно без него). Положить рис, палочки, выдавить сок лимона, заправить соевым соусом, перемешать.

Посыпать кинзой и зеленым лучком.

«Азиатская вкуснятина готова!» — сказал Белькович.

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