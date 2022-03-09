Не хуже KFC! Делаем хрустящие стрипсы из курочки по рецепту Бельковича

Саша Белькович обваливает мякоть птицы в крошке из чипсов.

KFC и McDonald’s ушли с российского рынка, однако грустить по этому поводу не стоит, уверена Анна Семенович.

Ведь теперь можно наслаждаться более здоровой отечественной пищей, в том числе и фастфудом, который можно вкусно приготовить и дома.

Знаменитый кулинар Саша Белькович поделился со своими поклонниками в личном блоге рецептом хрустящих стрипсов в обвалке из чипсов.

Ингредиенты: мякоть куриного бедра (она сочнее) — 500 граммов, яйца куриные — 2 штуки, мука — 100 граммов, чипсы — 70 граммов, растительное масло — 20 миллилитров. Для соуса: майонез — 100 граммов, карри в виде порошка — 1 чайная ложка, мед — 1 столовая ложка.

Снимает мясо с кости, нарезаем на плоские кусочки, перчим, солим, посыпаем сахаром, размешиваем.

Мнем руками чипсы до крошек. Взбиваем два куриных яйца.

Мякоть панируем в муке, потом в яичном льезоне, затем обваливаем в чипсах. Раскладываем по противню, заранее постелив пергамент.

Прогреваем духовку до 180 градусов, запекаем 20 минут.

Смешиваем майонез с медом и порошком карри. Подаем вместе со стрипсами.

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