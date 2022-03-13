Тесто обязательно отправить в расстойку! Как сделать пышные и мягкие круассаны, рассказал Белькович

Известный телеповар Саша Белькович рассказал в личном блоге, как сделать аппетитные круассаны с тремя видами начинки из покупного слоеного дрожжевого теста.

больше по теме Без теста! Как Емельяненко готовит вкусный турецкий пирог из вермишели и сыра Выпечка получается хрустящей снаружи и тягучей внутри.

Ингредиенты: тесто слоеное дрожжевое — 1 упаковка, яйцо — 1 шт. Для начинки: ветчина — 50 г, сыр — 10 г, свежий салат — 1 листочек, банан — 1 шт., шоколадная паста — 40 г, сливочный сыр — 50 г, лосось слабосоленый — 50 г.

Тесто обсыпать мукой и раскатать примерно в два раза тоньше. Вырезать треугольники, разделив слои ножом по диагонали, завернуть рулетики и чуть повернуть в виде полумесяца.

Обязательно поставить в духовку на расстойку, включив 50 градусов, на 25-30 минут.

Взбить яйцо и смазать им сверху круассаны, опять поставить в духовку на 200 градусах на 10-12 минут.

Разрезать поперек, положить начинку на выбор: ветчину, сыр, салат или сливочный сыр, рыбу слабосоленую, или шоколадную пасту и банан.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.