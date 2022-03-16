Сладко, вкусно и постно! Как испечь нежный пирог без яиц и сливочного масла с бананом по рецепту Антоновой

Актриса любит баловать этой выпечкой своих близких.

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем телеграме рецептом вкусного постного пирога с бананом.

Ингредиенты: мука — 250 г, вода – 200 мл, сахар – 80 г, растительное масло – 50 мл, разрыхлитель – 1 ч. л, банан – 1 шт., чернослив – 6 шт.

Смешиваем ингредиенты при помощи миксера, добавляем кусочки банана и чернослива.

Застилаем дно кулинарной формы пергаментом, выливаем тесто.

Прогреваем духовку до 180 градусов, выпекаем 40 минут. Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой. Посыпаем пирог сахарной пудрой и остывшим подаем к столу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.