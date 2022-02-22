Красиво и вкусно! Как готовит рассыпчатый пирог с нежной творожно-вишневой начинкой Антонова

Можно использовать и замороженную ягоду, и свежую.

Актриса Наталия Антонова рассказала в личном блоге, как она любит готовить песочный пирог с творожно-вишневой начинкой.

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«Нет свежей вишни? Я приготовила из замороженной! Конечно, со свежей ягодой он красивый, но замороженная ягода в результате не уступает», — сказала Антонова.

Ингредиенты для теста: мука – 240 г, сливочное масло – 150 г, сахар – 100 г, разрыхлитель – 1 ч. л., яйцо – 1 шт. Для начинки: творог 9% – 500 г, сметана – 100 г, сахар – 100 г, яйца – 2 шт., вишня – 300 г.

Просеять муку с разрыхлителем, добавить сахар и нарезанное кусочками холодное сливочное масло или натереть на терке. Соединить масло с мукой и сахаром. Ингредиенты перетереть в крошку, вбить яйцо, перемешать.

Скатать колобок, завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник на 30–40 минут.

За это время промыть вишню и удалить из нее косточки. В миску положить творог, сметану, сахар и два яйца. Размешать. Блендером взбить до однородной массы.

Дно формы диаметром 22 см проложить пергаментом, достать из холодильника тесто и раскатать его в круг. Положить тесто в форму, сделать бортики высотой 3–4 см. Наколоть тесто вилкой.

Аккуратно вылить в форму творожную начинку. Сверху разложить ягоду.

Разогреть духовку до 180 градусов, поставить пирог выпекаться на 50–60 минут. Бортики должны зарумяниться, а начинка — схватиться.

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