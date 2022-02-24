«Выкладываем и разравниваем»: Наталия Антонова поделилась рецептом пирога с абрикосами

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Дыши со мной» Наталии Антоновой появился рецепт абрикосового пирога.

Артистка использовала 230 граммов пшеничной муки, 100–120 граммов сахара, три яйца, 130 граммов сливочного масла, восемь граммов разрыхлителя, щепотку соли, чайную ложку ванильного сахара, две столовые ложки сахарной пудры.

«Абрикосы откидываем на сито, пусть стечет весь сироп. Сливочное масло растопим и остудим. Слегка взбиваем венчиком яйца с сахаром обычным и ванильным и солью», — отметила артистка.

Далее актриса добавила сливочное масло, взбила и перемешала смесь. Также Антонова положила муку, смешанную с разрыхлителем и размешала все до однородности.

«Застилаем дно формы для выпечки (24 см) пергаментом, а бока смажем сливочным или растительным маслом. Выкладываем и разравниваем тесто. И раскладываем половинки абрикоса, втапливая их в тесто. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40–45 минут. Остужаем пирог, сняв бортики формы. Приятного аппетита!» — резюмировала Антонова.

Напомним, ранее Наталия Антонова приготовила блинчики на кефире.

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