«Станет вашим любимчиком!»: Антонова рассказала, как делает постный капустный пирог для близких

В рецепте нет даже яиц, но выпечка получается очень вкусной.

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем телеграме рецептом постного пирога, которым балует своих близких. Способ простой, а выпечка получается вкусной.

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«Этот постный дрожжевой пирог станет вашим любимчиком!» — заверила Антонова.

По словам звезды, начинку в пироге можно выбирать любую, не обязательно капусту.

Ингредиенты: мука — 600–650 г, дрожжи сухие — 1 ч. ложка, масло растительное — 3 ст. ложки, вода — 200 мл, сахар — 3 ст. ложки, соль — 1 ч. ложка. Начинка: капуста — 0,5 кг, соль, зелень.

Замесить тесто, оставить на 30 минут. Потушить капусту.

Тесто раскатать в пласт, уложить начинку, собрать пирог. Укрыть полотенцем оставить подниматься.

Через 20 минут выпекать в заранее разогретой духовке (180 градусов), смазав верх растительным маслом. Выпекать 25 минут.

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