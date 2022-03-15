«Станет вашим любимчиком!»: Антонова рассказала, как делает постный капустный пирог для близких

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем телеграме рецептом постного пирога, которым балует своих близких. Способ простой, а выпечка получается вкусной.
«Этот постный дрожжевой пирог станет вашим любимчиком!» — заверила Антонова.
По словам звезды, начинку в пироге можно выбирать любую, не обязательно капусту.
Ингредиенты: мука — 600–650 г, дрожжи сухие — 1 ч. ложка, масло растительное — 3 ст. ложки, вода — 200 мл, сахар — 3 ст. ложки, соль — 1 ч. ложка. Начинка: капуста — 0,5 кг, соль, зелень.
Замесить тесто, оставить на 30 минут. Потушить капусту.
Тесто раскатать в пласт, уложить начинку, собрать пирог. Укрыть полотенцем оставить подниматься.
Через 20 минут выпекать в заранее разогретой духовке (180 градусов), смазав верх растительным маслом. Выпекать 25 минут.
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