Не перловка, а чудо! Емельяненко кладет в нее сладкую кукурузу, ароматные грибочки, помидор и чесночок

Василий Емельяненко поделился на своем кулинарном канале YouTube Gadget Chef рецептом вкусной перловки.
Ингредиенты: вареная перловка — 250 — 300 г, лук — 1 шт., помидор — 2 шт., кукуруза консервированная — 2-3 ст. ложки, чеснок — 2 зубчика, сушеные подосиновики, оливковое масло — 2-3 ст. ложки, соль и перец.
Нашинковать лук, нарезать произвольно томат, замоченные заранее подосиновики также нарубить. Переложить все это и чеснок в чащу блендера, налить растительное масло, измельчить.
Переложить на сковороду, обжарить, посолить, поперчить. Выложить вареную перловку, пару ложек кукурузы, вместе прогреть 5 минут.
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