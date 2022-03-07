Ароматно и аппетитно! Как вкусно запечь «крошку-картошку» с беконом и маринованным огурчиком по Емельяненко

Известный кулинар Василий Емельяненко рассказал на своем YouTube-шоу Gadget Chef, как вкусно сделать картофельные лодочки с начинкой, которые в народе называют «крошкой-картошкой».
Ингредиенты: картофель, маринованные огурчики, сливочное масло, бекон, сыр. зеленый лук, соль.
Крупную картошку хорошо помыть, завернуть в фольгу и запечь в духовке на 180 градусах. На это уйдет полтора часа.
Мелко нашинковать зеленый лук, маринованные огурцы, бекон. Натереть сыр.
Картошку разрезать посередине до кожуры, раскрыть, в середину положить кусочек сливочного масла, добавить тертый сыр, перемешать с мякотью клубня. Посолить, посыпать сверху зеленым лучком.
Вторую картофелину также разрезать, добавить кусочек сливочного масла, маринованные огурчики и все перемешать.
Третью картофелину начинить беконом, добавить сыр, все хорошенько перемешать, посыпать зеленым лучком.
Картошку с разными начинками выложить на тарелку и подать к столу.
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