Ароматно и аппетитно! Как вкусно запечь «крошку-картошку» с беконом и маринованным огурчиком по Емельяненко

Рецепт можно использовать как самостоятельное блюдо и в качестве изысканного гарнира.

Известный кулинар Василий Емельяненко рассказал на своем YouTube-шоу Gadget Chef, как вкусно сделать картофельные лодочки с начинкой, которые в народе называют «крошкой-картошкой».

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Ингредиенты: картофель, маринованные огурчики, сливочное масло, бекон, сыр. зеленый лук, соль.

Крупную картошку хорошо помыть, завернуть в фольгу и запечь в духовке на 180 градусах. На это уйдет полтора часа.

Мелко нашинковать зеленый лук, маринованные огурцы, бекон. Натереть сыр.

Картошку разрезать посередине до кожуры, раскрыть, в середину положить кусочек сливочного масла, добавить тертый сыр, перемешать с мякотью клубня. Посолить, посыпать сверху зеленым лучком.

Вторую картофелину также разрезать, добавить кусочек сливочного масла, маринованные огурчики и все перемешать.

Третью картофелину начинить беконом, добавить сыр, все хорошенько перемешать, посыпать зеленым лучком.

Картошку с разными начинками выложить на тарелку и подать к столу.

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