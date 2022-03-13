Без теста! Как Емельяненко готовит вкусный турецкий пирог из вермишели и сыра

Василий Емельяненко рассказал, как приготовить турецкий пирог кюнефе из обычной российской вермишели «паутинка».

«Рецепт очень простой, доступный и вы запросто его сможете повторить. Рекомендую делать с учетом добавки, ведь от этих хрустящих горячих вермишелек с сыром, пропитанных сладким сиропом просто невозможно оторваться», — сказал на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» известный кулинар.

Ингредиенты: вермишель «паутинка», сыр моцарелла для пиццы (несоленый), сахар — 4 ст. ложки, лимон — небольшой кусочек, сливочное масло, пармезан.

В подсоленной воде сварить вермишель, промыть проточной водой.

В сотейник насыпать 4 столовые ложки сахара, налить 4 столовые ложки воды, из небольшого кусочка лимона выдавить сок. Сотейник отправить на маленький огонь, довести до кипения и кипятить 3-4 минуты.

Дно сковороды обильно смазать растопленным сливочным маслом и тонким слоем выложить вермишель. Сверху разложить тонкие ломтики моцареллы. Затем опять сделать слой паутинки и сверху полить растопленным сливочным маслом.

Поставить на сильный огонь и несколько минут обжаривать. Должна получиться румяная корочка.

Дно второй сковороды смазать сливочным маслом, накрыть ей как крышкой первую сковороду и быстро перевернуть, держа плотно по краям в рукавицах или полотенцем.

Обжарить с другой стороны на сильном огне, полить сиропом. Немного оставить.

Сковородку отправить в разогретую до 230 градусов духовку, включив режим турбо-гриль (верхний нагревательный элемент) на 2-3 минуты. Полить остатками сиропа, посыпать тертым пармезаном.

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