Ленивые голубцы: Саша Белькович рассказал, как приготовить блюдо всего за 40 минут

Телеповар Саша Белькович предложил своим подписчикам в Instagram рецепт ленивых голубцов. Ингредиенты остаются такими же, как и в традиционном блюде. А вот способ приготовления может понравиться многим.

Ингредиенты: говяжий фарш, лук, морковь, чеснок, капуста, соль, перец, томатная паста, сметана.

Способ приготовления: на крупной терке трем лук, морковь, чеснок – на мелкой. Рис варим до полуготовности и добавляем туда же говяжий фарш, ложку томата, соль, перец и перемешиваем. Капусту режем большими дольками. Сметану смешиваем с томатной пастой и водой. В форму для запекания выкладываем фарш, сверху дольки капусты и соус. Ставим в духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов.

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