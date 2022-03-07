Пряный вкус и аромат: Белькович дал рецепт яркого салата с томатом, перцем и горошком в азиатской заправке

Для соуса нужно смешать сок лайма, мед, растительное масло и соевый соус.

Легкий салатик в азиатском силе порадует тех, кто любит яркие закуски без лишних калорий. Рецептом поделился телеповар Саша Белькович в личном блоге.

Ингредиенты: красный перец – 2 шт., красный лук – ½ шт., зеленый горошек – 100 г, свежая кинза – пара веточек, черри – 200 г, морковь – 1 шт., лайм – ½ шт., перец чили – 1 шт., свежая говядина – 300 г, масло – 2 ст. ложки, мед – 1 ст. ложка, соевый соус – 20 мл.

Нарезать ломтиками овощи: помидоры черри, красный лук, красный перец, молодой горошек (обдать кипятком замороженный или использовать консервированный).

Приготовить азиатскую заправку: смешать сок лайма, мед, соевый соус, растительное масло. Заправить овощи, размешать.

Отдельно нарезать морковь и перец чили. Далее нарубить говядину средними кусочками.

Обжарить на заранее разогретой сковороде, добавить морковь, перец чили и в самом конце влить соевый соус.

Салат выложить в порционные тарелки, сверху — приготовленную говядину. Украсить кинзой.

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