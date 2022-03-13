Вкуснятина за три копейки! Как приготовить жареные ломтики капусты в кляре по Бельковичу

Саша Белькович уверен, что в знаменитых фастфудах этот овощ готовили бы именно так.

Известный телеповар Саша Белькович поделился в своем Telegram-канале аппетитным рецептом за сущие копейки.

«Если бы в популярных фастфудах была капуста, то ее готовили бы так!» — уверенно заявил кулинар.

Ингредиенты: капуста — 0,5 шт., яйцо — 2-3 шт., мука для панировки, соль и перец по вкусу, сметана.

Нарезать капусту на ломтики с кочерыжкой, чтобы они держались. Поставить заранее воду на плиту, бросить кусочки овоща в кипящую воду, отварить 7-10 минут, чтобы капуста осталась хрустящей.

Ломтики посолить и обвалять в яйце и муке, бросить на горячую сковороду с маслом, обжарить. Подавать к столу самостоятельно со сметанкой или на гарнир.

Белькович уверен, что рецепт понравится всем!

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